Оправдывавшему нападение фашистов на СССР россиянину предъявили обвинения

В Хакасии мужчина получил обвинение в реабилитации нацизма за публикации в интернете

В Хакасии местному жителю, который в интернете оправдывал нападение фашистов на СССР, предъявили обвинения в реабилитации нацизма. Об этом в понедельник,13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год россиянин публиковал в интернете заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и одобрял личность руководства партии фашистов. Из квартиры мужчины также были изъяты экстремистская литература, нацистская символика и незаконно хранящиеся боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рабочего завода за реабилитацию нацизма.