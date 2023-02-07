Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рабочего завода за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оштрафовал рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина на 100 тысяч рублей за оправдание нацизма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора отдела гособвинителей прокуратуры региона Татьяну Новосильцеву.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 354.1 (Реабилитация нацизма) Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, фигурант оставил комментарий в интернете под постом о концлагере Освенцим. В посте говорилось о массовых преступлениях в отношении евреев, однако Рогозин позитивно высказался о лагере.

Защита мужчины заявила, что подсудимый хотел пошутить. Они намерены обжаловать приговор.

Ранее житель Красноярска стал фигурантом дела о реабилитации нацизма в соцсети. Он со своей страницы в соцсети опубликовал ложные данные о причинах Второй мировой войны и деятельности СССР во время Великой Отечественной войны.