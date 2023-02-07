Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 7 февраля 2023Силовые структуры

Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рабочего завода за реабилитацию нацизма

Фото: Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оштрафовал рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина на 100 тысяч рублей за оправдание нацизма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора отдела гособвинителей прокуратуры региона Татьяну Новосильцеву.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 354.1 (Реабилитация нацизма) Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, фигурант оставил комментарий в интернете под постом о концлагере Освенцим. В посте говорилось о массовых преступлениях в отношении евреев, однако Рогозин позитивно высказался о лагере.

Защита мужчины заявила, что подсудимый хотел пошутить. Они намерены обжаловать приговор.

Ранее житель Красноярска стал фигурантом дела о реабилитации нацизма в соцсети. Он со своей страницы в соцсети опубликовал ложные данные о причинах Второй мировой войны и деятельности СССР во время Великой Отечественной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма
Желание Японии заключить мирный договор с Россией объяснили
Министр обороны ФРГ привез в Киев игрушечный танк Leopard
Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него
Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Москве
В Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз
Врач раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы
Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья
Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.