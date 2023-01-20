Россиянин стал фигурантом дела о реабилитации нацизма в соцсети

Житель Красноярска стал фигурантом дела из-за публикации фейков о ВС России в соцсети

В Красноярске 51-летнему местному жителю предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года он со своего аккаунта в соцсети разместил недостоверную информацию о действиях российских военных во время спецоперации.

Также в отношении него расследуется дело о реабилитации нацизма, возбужденное в ноябре того же года. Фигурант со своей страницы в соцсети опубликовал ложные данные о причинах Второй мировой войны и деятельности СССР во время Великой Отечественной войны.

Сейчас два эти дела соединили в одно производство.