Пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве взяли под стражу

Суд арестовал мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в мемориальном комплексе «Поклонная гора». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 243.4 («Повреждение мемориальных сооружений Великой Отечественной войны»).

По данным следствия, 18 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения на площади Победы разбросал венки у подножия Вечного огня и вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня. Ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.