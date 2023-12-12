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13:41, 12 декабря 2023Силовые структуры

Суд решил выдворить из России закидавших снегом Вечный огонь детей

Суд Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

К административной ответственности привлекли Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзат Батырову. Выяснилось, что они не встали на миграционный учет. Их признали виновными по части 3 статьи 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Свою вину фигуранты признали.

Им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также выдворение.

Исмоиловы и Батыров — родители школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге. О происшествии стало известно 11 декабря. Полиция задержала двух подростков, игравших накануне вечером в снежки вблизи мемориала. Они забросали пламя снегом.

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      Илона Палей
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