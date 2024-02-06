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16:38, 6 февраля 2024Россия

Омбудсмен отреагировал на слова российского мэра о рядовом избиении школьницы

Омбудсмен Мороков об избиении школьницы: конфликт детей — не банальные вещи

Фото: Oksana Kuzmina / Shutterstock / Fotodom

Любой конфликт детей не является рядовой и банальной вещью. Об этом заявил детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков, комментируя слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева об избиении школьницы детьми мигрантов. Слова уполномоченного по правам ребенка приводит «Подъем».

«Любой конфликт детей — это не банальные вещи. Мы разбирались, со всеми участниками встречались: и с девочкой, и с другими. В этом конфликте лежит социально-педагогическая история», — пояснил Мороков.

Он отказался говорить о причинах конфликта, так как это касается личной жизни школьников, преподавателей и родителей.

29 января в Нижнем Тагиле двое детей мигрантов избили пятиклассницу. В это время мать мальчиков снимала происходящее на видео. Позднее Пинаев на встрече со старшеклассниками в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» рассказал, что не считает произошедшее чем-либо особенным. По его словам, случившееся является рядовым событием. Внимание к конфликту было приковано из-за его межнациональной составляющей, отметил мэр

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      Никита Абрамов
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