«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» приступил к строительству морского участка трубопровода «Турецкий поток» на дне Черного моря, сообщает в воскресенье, 7 мая, РИА Новости.

«Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — приводит агентство слова председателя правления компании Алексея Миллера.

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Укладка газопровода началась спустя четыре дня после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась 3 мая. Тогда стороны обсуждали вопросы, связанные со строительством «Турецкого потока».

Тогда же Миллер заявил российскому лидеру о готовности начать укладку морского участка трубопровода.

Закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток» Путин подписал 7 февраля. За его реализацию отвечает «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой. Срок действия документа — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.