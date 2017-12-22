Украина заявила о победе над «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» одновременно объявили о победе друг над другом в Стокгольмском арбитраже. Украинская компания разместила соответствующее сообщение в Facebook, позицию «Газпрома» приводит ТАСС.

«Нафтогаз» в своем сообщении утверждает, что выиграл суд у Газпрома по всем спорным вопросам. В сообщении говорится, что «Нафтогаз» более не должен «Газпрому» 56 миллиардов долларов за закупки газа у России в 2009-2017 годах, а также потребовал привести в норму, сократив в 10 раз, объемы закупаемого у России газа в соответствии с реальными требованиями Украины.

«Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Поток ненависти Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе

Также арбитраж снизил закупочную стоимость российского газа для Украины во втором квартале 2014 года. Тогда «Газпром» настаивал, что Украина должна платить 485 долларов за тысячу кубов газа, суд постановил привести цену в соответствие с рыночными реалиями, снизив ее на 27 процентов — до 352 долларов за тысячу кубов. Благодаря этому постановлению «Нафтогаз» сэкономил 1,8 миллиарда долларов.

«"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в 75 миллиардов долларов за весь срок действия контракта на поставку газа», — говорится в сообщении украинской компании.

Материалы по теме Пан или пропал Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции

В свою очередь «Газпром» настаивает, что суд удовлетворил большинство пунктов иска российской компании: «Несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству».

«Газпром» утверждает, что суд обязал Украину выплатить более 2 миллиардов долларов задолженности за поставки газа по контрактам, а также обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать в свою газотранспортную систему и оплачивать пять миллиардов кубометров газа.

Разбирательство между двумя компаниями идет с 2014 года. Россия обращалась в арбитраж, чтобы добиться от «Нафтогаза» выплаты штрафов за недобор газа по условию «бери или плати». «Газпром» оценивал задолженность украинской компании по этой статье в 37 миллиардов долларов. Тогда же встречный иск подал «Нафтогаз», который требовал пересмотреть цены на газ, а также возмещения всех переплат за реэкспорт газа. Сумма требований «Нафтогаза» составляла 26,6 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!