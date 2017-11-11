Ротшильды взялись за «Нафтогаз»

«Нафтогаз Украины» заключил контракт с итальянской компанией Rothschild S.p.A., принадлежащей Ротшильдам. Соглашение предусматривает предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) страны, сообщает «Интерфакс-Украина».

Договор подписан 8 ноября, его сумма составит 98 миллионов гривен (около 218 миллионов рублей). Услуги должны быть оказаны до конца 2020 года.

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Rothschild S.p.A. должна оценить риски и дать рекомендации по уменьшению их негативного воздействия, обеспечить условия для отбора партнера по управлению ГТС, помочь в выстраивании отношений с партнерами и в подготовке документов.

В июле 2016 года украинское правительство решило провести реструктуризацию «Нафтогаза», разделив его на независимые компании по транспортировке и хранению топлива. Такие меры были утверждены во исполнение положений Третьего энергопакета ЕС, направленного на ограничение монополий поставщиков топлива, и закона о рынке природного газа. В результате реформы в ведении «Нафтогаза» должна остаться только продажа энергоносителя.