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Команда «Газы!»

Почему в Киеве жалуются на изношенные трубы

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Employees from UkrTransGaz work on gas pipes during an anti-terrorism exercise held at the Opary underground gas storage facility operated by UkrTransGaz, a unit of NAK Naftogaz Ukrainy, in Lviv, Ukraine, on Tuesday, Sept. 30, 2014. The cease-fire in Ukraine that curtailed casualties for four weeks is starting to fray as pro-Russian insurgents continue to test the nerves of the military with targeted attacks, the government in Kiev said. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик не исключил проблем с транзитом российского газа по территории страны к границам Евросоюза. Причины возможных сбоев чисто технические: украинская газотранспортная система (ГТС) изношена и давно нуждается в модернизации, но денег на это у «Укртрансгаза» нет. Не проявляют интереса и иностранные инвесторы, ведь «Газпром» активно строит новые маршруты транспортировки топлива в обход Украины. Как может в дальнейшем развиваться ситуация — разбиралась «Лента.ру».

Язык из Киева уведет

Скандальное заявление Игоря Насалика прозвучало в интервью «Первому национальному» телеканалу. Министр поддержал позицию руководства «Укртрансгаза», обвинившего «Нафтогаз» в нежелании инвестировать в модернизацию газотранспортной системы страны из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины.

Между тем, контракты на прокачку российского газа в страны ЕС, заключенные между Москвой и Киевом истекают уже 31 декабря 2018 года. Во многом поэтому в оценке ситуации Насалик был весьма категоричен.

«Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы. Они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году… С такой позицией мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа», — отметил он.

Возможную неготовность газотранспортной системы Украины к транзиту топлива Насалик и вовсе назвал «катастрофой».

Игра на публику

У «Укртрансгаза» действительно нет средств для приведения в порядок газопроводов, по которым перекачивается российский газ, подтвердил «Ленте.ру» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, все проекты модернизации газотранспортной системы Украины были связаны с привлечением западных инвестиций. Одно время рассматривалась возможность создания трехстороннего консорциума с участием Украины, России и Германии. «Сейчас же очень высока степень неопределенности и для Киева, и для западных компаний», — объяснил Макаркин.

Он убежден, что европейские компании, в первую очередь немецкие, предпочитает самую простую схему доставки российского газа, а геополитические вопросы, в том числе ситуация на Украине, их не интересуют. Именно поэтому Берлин, а теперь и Брюссель лоббируют строительство «Северного потока-2». «Украина в качестве страны-транзитера газа немецким бизнесом воспринимается как проблема», — считает Макаркин.

С другой стороны, из-за введенных США антироссийских санкций реализация «Северного потока-2» поставлена под сомнение, так что если новый газопровод не будет построен, то украинский маршрут поставок топлива в ЕС снова станет актуальным. «У меня ощущение, что в 2018 году Москве и Киеву при посредничестве Брюсселя придется по чем-то договариваться по этому вопросу», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Деньги — вперед

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева напоминает, что газопровод, по которому российский газ через Украину идет в страны ЕС, был построен в 60-70 годы прошлого века, и его не ремонтировали со времен распада Советского Союза. Последние подсчеты по инвестициям на модернизацию украинской ГТС датированы 2010 годом — тогда эксперты озвучивали сумму в шесть миллиардов долларов.

«ЕС не будет выделять средства на модернизацию ГТС Украины, зная, что Россия реализует проекты "Турецкий поток" и "Северный поток-2".Представители Евросоюза уже заявляли, что столь масштабные инвестиции не имеют смысла, если транзит газа через Украину снизится или прекратится», — отмечает эксперт.

Более того, в силу политических причин Украина создает различные препоны в реализации проектов «Газпрома» и инициирует все новые скандалы, но в Киеве считают, что «Газпром» должен провести ремонт украинской ГТС за свой счет.

«Безусловно, ситуация с ГТС будет только ухудшать и без того нелегкие отношения между Россией и Украиной. Когда Киев поймет, что проигрывает по всем фронтам, то, возможно, пойдет на снижение тарифов на прокачку российского газа», — полагает Кокорева.

В то же время Макаркин считает заявления главы Минэнерго Украины отражением внутренних проблем страны. По его словам, Киев заинтересован в привлечении европейских инвесторов к модернизации газопровода, и на случай, если американские санкции против России сделают невозможным строительство "Северного потока-2", украинские власти напомнят Брюсселю, что денег на ремонт ГТС у них нет, уверен политолог.

Достояние республики

Украинская ГТС состоит из крупнейшей в мире сети газопроводов и отводов, обеспечивающих надежность газоснабжения в случае аварий на различных участках системы, разъяснил «Ленте.ру» первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. В общей сложности на территорию Украины заходят 22 магистральных газопровода. Самые крупные: «Союз», «Прогресс», «Уренгой — Помары — Ужгород».

Необходимость модернизации ГТС обсуждается с 2011 года, отмечает Андриевский. В январе 2014 года был утвержден рабочий проект модернизации 19-километрового участка газопровода Уренгой — Помары — Ужгород». В сентябре 2016 года — новый проект, предусматривающий модернизацию уже 31-километрового участка.

«В настоящий момент продолжается модернизация этого участка ГТС, в 2018 году ожидаются инвестиции от международных финансовых организаций. Тем не менее общая проблема модернизации украинской ГТС остается не решенной», — подчеркнул эксперт.

В Киеве признают, что в этом году инвесторов привлечь не удастся, поскольку их отпугивает отсутствие твердых гарантий сохранения транзита российского газа. «Однако два инвестора, итальянская Snam и словенская Eustream, рассматривают вариант вложений в украинскую систему ГТС с целью загрузить ее мощности после прекращения российского транзита. Речь, вероятно, идет об интересе не ко всей система, а к ее части», — говорит Андриевский.

По его прогнозу, ЕС может быть заинтересован в интеграции украинской ГТС в общеевропейскую сеть. В таком случае инвесторы все-таки пойдут на сотрудничество с «Укртрансгазом», но деньги будут вкладывать в модернизацию определенных магистральных направлений и консервирование тех, что останутся не загруженными.

Две большие разницы

Заявления Насалика любопытны и тем, что «Укртрансгаз» отказался от части автономности в управлении в пользу «Нафтогаза». Решения были приняты год назад после предыдущего скандала, поделился с «Лентой.ру» своим видением ситуации доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

«Сейчас получается, что внутри "Нафтогаза" существует раскол такой глубины, что это привлекает внимание даже министра энергетики», — подчеркнул эксперт.

При этом Ицаков отмечает, что в действиях украинских партнеров все же наблюдается некая последовательность. В июне «Нафтогаз» заключил соглашение со структурами ЕС об аудите и оптимизации подземных газовых хранилищ Украины. «Возможно, в сложившейся ситуации самым удачным решением для ЕС и России была бы передача ГТС Украины в управление соответствующим структурам ЕС», — предполагает он.

Это обеспечит надежность транзита российского газа в Европу, но лишит украинский бюджет 16-18 процентов доходов. Кроме того, такое решение неинтересно США, сделавшим ставку на продажу сжиженного газа в Европу, резюмирует эксперт.

Игорь Наумов

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Employees from UkrTransGaz work on gas pipes during an anti-terrorism exercise held at the Opary underground gas storage facility operated by UkrTransGaz, a unit of NAK Naftogaz Ukrainy, in Lviv, Ukraine, on Tuesday, Sept. 30, 2014. The cease-fire in Ukraine that curtailed casualties for four weeks is starting to fray as pro-Russian insurgents continue to test the nerves of the military with targeted attacks, the government in Kiev said. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Команда «Газы!»
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