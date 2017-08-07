В Минэнерго России заявили о рисках для транзита газа из-за ветхости ГТС Украины

В Минэнерго России предупредили об изношенности украинской газотранспортной системы (ГТС) и возникающих в связи с этим рисках транзита. Об этом РИА новости сообщил представитель российского ведомства.

«Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Евросоюз предложил перенести на осень консультации с Москвой по транзиту газа через Украину. Ранее они были запланированы на конец августа, однако Брюссель предложил сместить их на октябрь.

В воскресенье, 6 августа, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке газа, если топ-менеджмент «Нафтогаза Украины» сократит инвестиции в ГТС страны.

«Я считаю бестолковой политику НАК "Нафтогаза" относительно транспортной системы. Они ее для себя, скажем, уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией НАК "Нафтогаза Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа», — заявил украинский министр в интервью телеканалу «UA:Перший».

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Руководство «Укртрансгаза» обвиняет «Нафтогаз» в том, что компания не проявляет заинтересованности в инвестициях в ГТС из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины, и это может негативно отразиться на подготовке к зиме. «Если она [ГТС] будет не готова, это будет катастрофа», — заявил министр.

В середине февраля 2017 года правление «Нафтогаза Украины» по согласованию с наблюдательным советом отстранило президента «Укртрансгаз» Игоря Прокопива от обязанностей. В середине марта правление проголосовало за его отставку. По словам главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, решение об увольнение связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

Как напоминает «Интерфакс», активная стадия противостояния между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» началась в сентябре 2016 года. Тогда министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) взяло на себя управление «Укртрансгазом». Ранее это входило в компетенцию правления «Нафтогаза Украины».