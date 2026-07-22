Курс Лукашенко на сближение с Китаем объяснили

Политолог Бышок: Белоруссия стремится снизить зависимость от России с помощью Китая

Белоруссия стремится диверсифицировать отношения с внешними партнерами, чтобы не ориентироваться исключительно на Россию и снизить экономическую зависимость от нее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Станислав Бышок.

По его словам, в первую очередь это касается отношений с Китаем, благодаря которому республика зарабатывает десятки миллиардов долларов на транзите товаров в Европу, а также продаже калийных удобрений.

«Китай не требует от Белоруссии никаких политических преобразований. [Президент Александр] Лукашенко, пожалуй, ценит это больше всего», — сказал Бышок.

Он добавил, что в нынешней международной обстановке КНР особенно важны «предсказуемые» партнеры. Белоруссия, по его словам, и при Александре Лукашенко, и после него, вероятно, будет соответствовать этому критерию.

«В этом смысле Китай для Лукашенко — идеальный вариант. Хотя, как показывает опыт прошлых лет, он хотел бы добавить в это уравнение и США. Пока американская сторона сама не слишком к этому стремится, хотя за последний год появились первые признаки нормализации», — заключил аналитик.

Ранее белорусский политолог Петр Петровский рассказал, что Белоруссия и Китай давно развивают военно-политическое и военно-промышленное сотрудничество, хотя публично это почти не афишируется. Прежде всего речь идет о роботизации, производстве чипов, беспилотников, а также, вероятно, современных системах борьбы с БПЛА.