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14:37, 22 июля 2026 (обновлено: 14:40, 22 июля 2026)Наука и техника

«Ростех» начал поставки мобильных убежищ

«Ростех» начал поставки мобильных убежищ от взрывов и обвалов «Куб-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

«Ростех» начал поставки мобильных убежищ, предназначенных для защиты от взрывов и обвалов. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Универсальные модульные убежища гражданской обороны «Куб-М» созданы компанией «РТ-Проектные технологии».

Изделия представляют собой монтируемые на площадке металлические модули, которые допускают усиление бетонными блоками. Один модуль площадью 25 квадратных метров позволяет укрыться до 50 человек.

По словам генерального директора «РТ-Проектные технологии» Василия Зуйкова, модуль может подключаться к внешним сетям или до двух суток работать автономно. Изделие допускает совместное применение с комплексом «Паутина».

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Ранее госкорпорация представила комплекс «Паутина» для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов.

В октябре 2025 года ТАСС сообщил, что российская компания Amast Power Lines создала антидроновую универсальную опорную конструкцию КОЗ-У-Ш, предназначенную для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов массой не более 200 килограммов.

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