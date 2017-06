В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев опроверг отмену Стокгольмским арбитражным судом правила take or pay (бери или плати) в контракте с «Нафтогазом» Украины. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РИА Новости.

«Один вопрос только затронули что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет», — цитирует агентство Медведева.

31 мая «Нафтогаз» на своей странице в Facebok сообщил, что Стокгольмский суд отменил условие take or pay, закрепленное в контракте в 2009 года. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что суд, кроме того, якобы снял запрет на реэкспорт газа и пересмотрел формулу цены на топливо с 2014 года, привязав ее к котировкам на европейских газовых хабах.

Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников ограничился подтверждением, что компания получила и изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом», которое он назвал «промежуточным».

Стокгольмский арбитраж с июня 2014 года рассматривает взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Предметом разбирательств являются контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину, заключенные в 2009 году.