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19:46, 26 апреля 2024Наука и техника

Днепровская флотилия получит «Шмели» и «Кальмары»

ТАСС: катера «Шмель» и «Кальмар» составят основу Днепровской флотилии

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Основу боевого корабельного состава Днепровской флотилии, которую возрождают в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, составят катера проектов «Шмель» и «Кальмар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к силовым структурам Крыма источники.

«Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр "Шмель" и быстроходные десантные катера 1206 шифр "Кальмар" из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться "зонтиками" от беспилотников», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, эти катера предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели в случае посадки на нее.

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Второй источник отметил, что процесс формирования Днепровской флотилии «активно запущен» с начала года.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

В марте источники «Известий» сообщили, что Днепровская речная флотилия, формирование которой недавно анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, получит самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег» калибра 130 миллиметров.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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