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12:57, 22 марта 2024Наука и техника

Раскрыто вооружение анонсированной Шойгу Днепровской флотилии

«Известия»: Днепровская флотилия получит установки А-222 «Берег»
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Днепровская речная флотилия, формирование которой недавно анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, получит 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) А-222 «Берег». Вооружение флотилии со ссылкой на источники в военном ведомстве раскрыли «Известия».

Установки А-222 «Берег», выполненные на колесном шасси, способны вести огонь по целям, движущимся со скоростью до 185 километров в час. Боекомплект САУ включает 40 осколочных и фугасных снарядов.

«Некоторые страны, например Швеция, Нидерланды, передают Киеву катера. Значит, скоро они встретят свою судьбу», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ранее Шойгу во время произнесения вступительного слова на заседании коллегии Минобороны заявил, что в Вооруженных силах (ВС) России сформировали армейский корпус и Днепровскую речную флотилию.

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      Иван Потапов
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