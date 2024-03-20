Шойгу заявил о создании армейского корпуса и Днепровской флотилии

Шойгу: в ВС России сформировали армейский корпус и Днепровскую речную флотилию

В Вооруженных силах (ВС) России сформировали армейский корпус и Днепровскую речную флотилию. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Министр сообщил об этом во время произнесения вступительного слова на заседании коллегии Минобороны. Помимо того, были сформированы мотострелковая дивизия и бригада речных катеров Днепровской флотилии.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей», — пояснил Шойгу.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военного округов, а также о расширении Южного.

В состав Московского военного округа вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Ленинградский военный округ включает в себя Республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В состав Южного военного округа теперь добавлены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.