Путин воссоздал два военных округа

Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов

Президент России Владимир Путин воссоздал Ленинградский и Московский военные округа. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав Московского военного округа вошли Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская, Белгородская и Московская области, а также Москва. В состав Ленинградского округа — республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Псковская, Новгородская, Мурманская, Калининградская, Вологодская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург.

Помимо этого, данным указом Путин включил в состав Южного военного округа Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области.