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12:03, 17 января 2023Россия

Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России

Глава Минобороны Шойгу заявил о создании Московского и Ленинградского военных округов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны до 1,5 миллиона человек.

«Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа», — сказал министр обороны.

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Шойгу добавил, что на новых территориях России будут размещены самодостаточные группировки ВС страны.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его сделали одним из заместителей Герасимова .

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Никита Абрамов
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