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19:49, 26 апреля 2024Россия

В Москве загорелось четырехэтажное здание

МЧС Москвы сообщило о пожаре в четырехэтажном здании
СюжетПожар в Москве:

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» 

В Москве произошел пожар в четырехэтажном здании, на место прибыли спасатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

«В 18:50 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Подъемная, 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место наблюдается густой белый дым со второго этажа четырехэтажного здания», — говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные приступили к тушению возгорания, на данный момент из строения проводится эвакуация. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и 7 единиц техники. Данных о пострадавших сейчас нет.

Ранее стало известно, что в Москве в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар. Отмечается, что огонь вспыхнул в цехе № 12 на улице Клары Цеткин. Пожар достиг площади 50 квадратных метров. АО Московский машиностроительный завод «Авангард» числится в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"».

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