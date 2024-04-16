На московском заводе по производству ракет произошел пожар

В Москве в цеху завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар

В Москве в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что огонь вспыхнул в цеху №12 на улице Клары Цеткин. Пожар достиг площади в 50 квадратных метров.

«Пожару был присвоен первый ранг сложности. К настоящему моменту возгорание локализовано», — приводит агентство слова осведомленного источника. Других подробностей на данный момент не приводится.

АО Московский машиностроительный завод «Авангард» числится в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». В частности на производстве создают боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода близ села Гуево в Суджанском районе Курской области. «Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», — написал губернатор региона Роман Старовойт.