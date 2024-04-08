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07:40, 8 апреля 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший российский спиртзавод

Курский губернатор Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на спиртавод у Гуево

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода близ села Гуево в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», — написал губернатор. Других подробностей происшествия он не привел.

Старовойт также опубликовал фото загоревшегося завода. На нем виден мощный пожар и большие клубы дыма, идущие от здания.

Вечером в воскресенье, 7 апреля, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Брянской области. В тот же день ВСУ пытались ударить беспилотниками по Белгородской и Липецкой областям.

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      Анастасия Шейкина
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