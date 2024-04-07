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21:06, 7 апреля 2024Россия

Над российским регионом сбили беспилотник ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дрон был перехвачен около 20:00 по московскому времени.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Белгородской области. Кроме того, дежурные средства подавили БПЛА самолетного типа в Краснинском районе Липецкой области.

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      Марина Совина
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