Над российским регионом сбили беспилотник ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дрон был перехвачен около 20:00 по московскому времени.
Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Белгородской области. Кроме того, дежурные средства подавили БПЛА самолетного типа в Краснинском районе Липецкой области.