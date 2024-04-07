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15:17, 7 апреля 2024Россия

Минобороны России сообщило о попытке теракта со стороны Киева

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке Киева совершить теракт с помощью БПЛА

Фото: РИА Новости

Россия пресекла неудачную попытку Украины совершить теракт с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить принадлежащий Киеву беспилотник над территорией Белгородской области, подчеркивает Минобороны.

Ранее 7 апреля пресс-служба Министерства обороны России заявила, что армия уничтожила склад с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами.

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      Лина Пивоварова
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