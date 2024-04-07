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13:47, 7 апреля 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили склад с переданными Киеву безэкипажными катерами НАТО

МО РФ: Российская армия уничтожила переданные НАТО Киеву безэкипажные катера

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская армия уничтожила склад с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами. Об этом в воскресенье, 7 апреля, журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны Российской Федерации (МО РФ).

Кроме того, Вооруженными силами России были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В том числе, в 107 районах нанесено поражение живой силе и украинской военной технике.

В российском Минобороны также сообщили, что военные РФ уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. «Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ», — указали в оборонном ведомстве.

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      Анастасия Алимпиева
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