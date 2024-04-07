Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. «Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что для разведки и выявления новых целей военные используют беспилотники. С помощью дронов они также могут корректировать огонь артиллерии в случае принятия решения о нанесении удара. «Ребята на первой линии соприкосновения всегда знают — "тридцатка" прикроет, не подведет"», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что ВСУ едва удерживают оборону на купянском направлении и несут большие потери.