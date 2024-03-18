The Times: ВСУ едва удерживают оборону на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва удерживают оборону на купянском направлении и несут большие потери. Об этом рассказал солдат ВСУ с позывным Лемур в интервью газете The Times.

«Ужасно. Мы едва удерживаем линию, не говоря уже о продвижении вперед. Мы теряем так много людей, так много тел, что мы даже не можем вернуть их всех», — прокомментировал ход боев украинский военный.

Ранее американское издание The Daily Beast сообщило, что солдаты ВСУ, находящиеся в Купянске Харьковской области, опасаются за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей. В частности, они опасаются снимать жилье у местных, так как те могут рассказать о нахождении бойцов российским военным.

Также стало известно, что украинские военные испытывают трудности из-за некачественного польского оружия. Так, один из солдат ВСУ попал в плен, из-за того, что его автомат заклинил посреди боя.