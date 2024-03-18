Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 18 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

The Times: ВСУ едва удерживают оборону на купянском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва удерживают оборону на купянском направлении и несут большие потери. Об этом рассказал солдат ВСУ с позывным Лемур в интервью газете The Times.

«Ужасно. Мы едва удерживаем линию, не говоря уже о продвижении вперед. Мы теряем так много людей, так много тел, что мы даже не можем вернуть их всех», — прокомментировал ход боев украинский военный.

Ранее американское издание The Daily Beast сообщило, что солдаты ВСУ, находящиеся в Купянске Харьковской области, опасаются за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей. В частности, они опасаются снимать жилье у местных, так как те могут рассказать о нахождении бойцов российским военным.

Также стало известно, что украинские военные испытывают трудности из-за некачественного польского оружия. Так, один из солдат ВСУ попал в плен, из-за того, что его автомат заклинил посреди боя.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В США заявили о меньшем получении разведданных о России при победе Трампа

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше