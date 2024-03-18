Стало известно о проблемах ВСУ из-за некачественных польских автоматов

Солдат ВСУ сдался в плен из-за отказавшего польского автомата Grot

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложил оружие и сдался в плен российским военным из-за отказавшего польского автомата Grot. Об этом сообщил еженедельник «Звезда».

Инцидент произошел в мае 2023 года. Как отметили журналисты, оружие перестало работать в самый разгар боя, из-за чего боец был вынужден поднять руки. Впоследствии проблемы в работе этой винтовки продемонстрировал российский боец с позывным Режиссер. Он подготовил автомат к стрельбе, нажал на спусковой крючок, после чего оружие сделало один выстрел и остановилось.

О проблемах в работе польских автоматических винтовок Grot стало известно в марте 2023 года. Тогда неполадки выявили во время совместных учений польского и украинского спецназа. Военные жаловались на выпадение отдельных частей автомата и низкую точность стрельбы.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит закупки оружия у третьих стран для их дальнейшей поставки Киеву. Вместе с Варшавой об этом заявили Берлин и Париж.