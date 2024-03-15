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19:59, 15 марта 2024Мир

Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для Украины

Шольц: ФРГ, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для ВСУ

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Германия, Франция и Польша увеличат закупки вооружений у третьих стран для их дальнейшей поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом на совместной конференции с французским и польским лидерами сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Трансляция его выступления доступна на сайте немецкого правительства.

«Мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине», — сказал глава кабмина.

Шольц также отметил, что страны НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» создадут коалицию по передаче дальнобойных видов вооружений для ВСУ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов.

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      Виктория Кондратьева
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