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14:46, 15 марта 2024Мир

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на производство боеприпасов

Еврокомиссия выделила компаниям €500 млн на увеличение производства боеприпасов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов стран Европейского союза (ЕС).

«Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить свои мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Выделенные средства получат в том числе компании Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems, Eurenco.

Ранее ряд стран ЕС выступил против использования российских активов на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов в размере 3 миллиардов долларов для закупки снарядов из-за вероятности дальнейшей эскалации конфликта.

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      Семен Александров
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