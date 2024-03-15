Евросоюз выделил 500 миллионов евро на производство боеприпасов

Еврокомиссия выделила компаниям €500 млн на увеличение производства боеприпасов

Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов стран Европейского союза (ЕС).

«Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить свои мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Выделенные средства получат в том числе компании Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems, Eurenco.

Ранее ряд стран ЕС выступил против использования российских активов на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов в размере 3 миллиардов долларов для закупки снарядов из-за вероятности дальнейшей эскалации конфликта.