Евросоюз выделил 500 миллионов евро на производство боеприпасов
Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов стран Европейского союза (ЕС).
«Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить свои мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Выделенные средства получат в том числе компании Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems, Eurenco.
Ранее ряд стран ЕС выступил против использования российских активов на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов в размере 3 миллиардов долларов для закупки снарядов из-за вероятности дальнейшей эскалации конфликта.