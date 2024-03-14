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11:37, 14 марта 2024Мир

Ряд стран ЕС выступили против использования российских активов для снарядов ВСУ

Politico: Венгрия, Мальта и Люксембург против использования активов РФ для ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов РФ в размере трех миллиардов долларов для закупки снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за вероятности дальнейшей эскалации конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

По мнению дипломатических источников, данная инициатива осложнила переговоры, поскольку до этого консенсус был достигнут по теме использования доходов в восстановлении Украины, а не закупки вооружений в интересах украинской армии.

Ранее стало известно о планах Европейского союза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122-миллиметровых у третьих стран, не входящих в ЕС. Более того, Прага заявила о возможности увеличения объемов закупок еще на 200 тысяч 155-мм снарядов.

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      Виктория Кондратьева
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