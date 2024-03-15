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19:21, 15 марта 2024Мир

Шольц заявил о создании коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО создаст коалицию по дальнобойному оружию для ВСУ

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Страны НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» создадут коалицию по передаче дальнобойных видов вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляция его выступления доступна на сайте немецкого правительства.

«В рамках формата "Рамштайн" мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии», — подчеркнул глава кабмина ФРГ, в очередной раз добавив, что западные союзники будут помогать Украине «так долго, как это потребуется».

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Шольц также отметил, что Берлин намерен использовать доходы с российских активов для дальнейшего вооружения Украины. По его словам, страны НАТО обсудят реализацию этой инициативы также во время следующей встречи в формате «Рамштайн».

Ранее стало известно, что в коалицию желающих, которая может быть создана для отправки войск НАТО на Украину по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, уже сейчас готовы войти страны Балтии и Польша.

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      Виктория Кондратьева
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