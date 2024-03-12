Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 12 марта 2024Мир

Названы возможные участники коалиции по отправке войск на Украину

Политолог Чихачев: инициативу Макрона могут поддержать страны Балтии и Польша

Фото: Heiko Junge / Reuters

В коалицию желающих, которая может быть создана для отправки войск НАТО на Украину по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, уже сейчас готовы войти страны Балтии и Польша. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

«На данный момент это Франция плюс три страны Балтии плюс, возможно, Польша. Насколько я понимаю, у премьер-министра Дональда Туска чуть более осторожная позиция по сравнению с [министром иностранных дел Радославом] Сикорским, но, видимо, он его тоже поддержит рано или поздно», — назвал он возможных участников коалиции.

Политолог не исключил, что идею Макрона может поддержать и Великобритания, хотя ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выступил против отправки войск. Тем не менее на данный момент далеко не ясно, будут ли эти меры реализованы.

«Может, все так разговорами и ограничится, но по крайней мере какая-то группировка формируется», — отметил Чихачев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении обсудить с Эммануэлем Макроном отправку военнослужащих НАТО на территорию Украины. Он подчеркнул, что союзникам необходимо прийти к единому мнению по этому вопросу.

***
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      В Воронежской области объявили ракетную опасность

      Названы возможные участники коалиции по отправке войск на Украину

      Отправку войск НАТО на Украину связали с прямой конфронтацией России и Запада

      Рост цен в Германии замедлился до минимума с июня 2021 года

      На Украине заявили об усталости Британии от помощи Киеву

      ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах по спросу на нефть

      Серийный поджигатель из Подмосковья попал на видео

      Бразильский тренер «Зенита» признался в любви к России

      Премьер Швеции захотел защитить остров в Балтийском море от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше