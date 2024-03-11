Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 11 марта 2024Мир

Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

Столтенберг попросил Макрона обсуждать с НАТО вопросы отправки сил на Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО не планирует направлять войска на Украину. Во избежание роста эскалации и разногласий среди членов альянса, президенту Франции Эммануэлю Макрону следует обсуждать с участниками организации такие важные вопросы, как отправка сил НАТО на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом французского лидера попросил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта... Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — заявил генсек на вопрос журналистов о недавнем предложении Макрона.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он указывал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

      Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

      Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

      Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

      Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

      Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

      Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

      Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

      Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше