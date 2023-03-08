В Польше сообщили о серьезных проблемах с поставленными Украине автоматами

Onet: у польского автомата GROT, поставленного Украине, выявлены серьезные недостатки

Польские военные сообщили о серьезных проблемах с автоматами MSBS (GROT), которые были поставлены Украине Министерством обороны Польши. Об этом пишет польское издание Onet.

Неполадки были выявлены во время совместных учений польского и украинского спецназа, которые проводились в середине января в течение шести дней. После этого командованию специальных войск поступил отчет, в котором перечислялись серьезные недостатки GROT.

В числе проблем, возникших с автоматом, было указано постоянное заклинивание, а также выпадение таких деталей, как болты крепления ствола, накладки на рычаге перезарядки или замок для блокировки выдвижения приклада. Также военные пожаловались на низкую точность стрельбы из-за значительного люфта в местах крепления ствола, затвора и приклада.

Как отмечают опытные спецназовцы, подобные отказы и заклинивание карабина в критические моменты боя представляют для бойца смертельную угрозу. По их мнению, оружие вряд ли соответствует базовым потребностям солдат и должно подвергнуться серьезным изменениям и модернизации.

Автомат Grot (карабин MSBS-5,56) калибра 5,56 миллиметра производится предприятием Lucznik в польском Радоме и должен прийти на смену автоматам Калашникова.