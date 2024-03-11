Daily Beast: военные ВСУ в Купянске рассказали о страхе перед местными жителями

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Купянске Харьковской области, опасаются за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей. Их слова передает американское издание Daily Beast.

«Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся, и их могут подвергнуть бомбардировке», — рассказал изданию солдат ВСУ по имени Сергей, добавив, что он также слышал о гражданских лицах, которые выдавали себя за добровольцев и доставляли украинским военным отравленную еду.

Ранее о тяжелой ситуации для ВСУ на купянском направлении говорил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его мнению, украинская армия может потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом Кривонос подчеркнул, что купянский узел является мощной станцией, позволяющей увеличить эффективность переброски войск по всей линии фронта.