На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

Генерал Кривонос заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

Он напомнил, что еще в ноябре говорил украинскому руководству и общественности о необходимости следить за происходящим под Купянском, поскольку «русские воюют с математической точностью», прорабатывая всевозможные варианты развития ситуации и вычисляя возможности.

По его мнению, ВСУ могут потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом Кривонос подчеркнул, что купянский узел является мощной станцией, позволяющей увеличить эффективность переброски войск по всей линии фронта.

Ранее издание Forbes сообщало, что ВС России готовят наступление на Купянск. По информации украинских источников, российские войска сосредоточили вблизи города сотни танков и более 600 боевых машин, а также сотни гаубиц и 40 тысяч военнослужащих.