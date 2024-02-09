Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 9 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

Генерал Кривонос заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на купянском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На купянском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

Он напомнил, что еще в ноябре говорил украинскому руководству и общественности о необходимости следить за происходящим под Купянском, поскольку «русские воюют с математической точностью», прорабатывая всевозможные варианты развития ситуации и вычисляя возможности.

По его мнению, ВСУ могут потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом Кривонос подчеркнул, что купянский узел является мощной станцией, позволяющей увеличить эффективность переброски войск по всей линии фронта.

Ранее издание Forbes сообщало, что ВС России готовят наступление на Купянск. По информации украинских источников, российские войска сосредоточили вблизи города сотни танков и более 600 боевых машин, а также сотни гаубиц и 40 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Жители российского города пожаловались на опасные отходы во дворах

      Москвичам пообещали ледяные дожди

      Посол раскрыл истинное отношение жителей Малайзии к россиянам

      В России подешевел флагманский iPhone

      Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии

      На Украине уволили заместителя министра энергетики

      В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше