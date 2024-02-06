Forbes: Россия приготовилась к атаке на Харьковскую область

Россию обвинили в подготовке атаки на Купянск — она сосредоточила 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат на границе города, сообщает издание Forbes с ссылкой на украинские источники.

«Российская Федерация планирует захватить всю Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области вплоть до реки Оскол к марту 2024 года», — пояснил Украинский центр оборонных стратегий, его слова передает Forbes.

Издание считает, что «кусочек Харькова» будет подарком президенту России на день выборов в марте. Forbes так же считает, что проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет нехватка боеприпасов, из-за «пророссийских республиканцев» в Конгрессе США, которые остановили военную помощь прошлой осенью.

Ранее украинские военные жаловались на нехватку боеприпасов корреспонденту издания Figaro. «Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве», — заявили бойцы.