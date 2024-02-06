Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 6 февраля 2024Бывший СССР

Россию обвинили в подготовке атаки на Купянск

Forbes: Россия приготовилась к атаке на Харьковскую область

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россию обвинили в подготовке атаки на Купянск — она сосредоточила 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат на границе города, сообщает издание Forbes с ссылкой на украинские источники.

«Российская Федерация планирует захватить всю Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области вплоть до реки Оскол к марту 2024 года», — пояснил Украинский центр оборонных стратегий, его слова передает Forbes.

Издание считает, что «кусочек Харькова» будет подарком президенту России на день выборов в марте. Forbes так же считает, что проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет нехватка боеприпасов, из-за «пророссийских республиканцев» в Конгрессе США, которые остановили военную помощь прошлой осенью.

Ранее украинские военные жаловались на нехватку боеприпасов корреспонденту издания Figaro. «Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве», — заявили бойцы.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      В петербургском отеле электрику расплющило голову лифтом

      Несколько десятков полицейских ушли в отставку в российском городе

      В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

      Автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины

      На Украине продлили военное положение

      Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

      Хуситы атаковали британское и американское суда

      Россия оказалась одной из самых спокойных для полетов на самолете стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше