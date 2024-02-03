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05:20, 3 февраля 2024Мир

Украинские военные пожаловались на дефицит оружия и западную технику

Figaro: военные ВСУ пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency Global Look Press

Военные ВСУ пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. Об этом рассказал корреспондент издания Figaro, посетивший позиции Вооруженных сил Украины.

«Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве», — заявили бойцы.

Другой военный ВСУ рассказал корреспонденту, что все из 20 полученных от Запада танков находились в нерабочем состоянии. Военнослужащие пожаловались на то, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.

Ранее украинский солдат в интервью Business Insider рассказал, что российские танки стали самым неприятным оружием для Вооруженных сил Украины. Кроме этого, солдаты ВСУ пожаловались на недостаток боеприпасов. При этом, по их словам, российские военные имеют доступ к любым видам вооружений.

Помимо этого, в январе телеканал CNN сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на кишащие крысами и мышами окопы.

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      Марина Совина
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