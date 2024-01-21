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21:45, 21 января 2024Интернет и СМИ

В США сообщили о жалобах солдат ВСУ на кишащие крысами окопы

ВСУ: солдаты ВСУ жалуются на кишащие крысами и мышами окопы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на кишащие крысами и мышами окопы. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что грызуны распространяют болезни, которые вызывают у военных рвоту и кровотечение из глаз, а также наносят вред боеспособности, воссоздавая ужасные условия, наблюдавшиеся в войсках во время Первой мировой войны. «Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку», — сообщила собеседница CNN.

По словам автора материала, нашествие грызунов было частично вызвано сменой времен года и циклом спаривания мышей. В статье также говорится, что это является показателем того, насколько статичным стал конфликт на Украине после того, как контрнаступление ВСУ было отражено российской армией.

Ранее мать украинской военной пожаловалась, что власти страны часто игнорируют проблемы родных погибших бойцов ВСУ. «Что-то получила. Получила много "вслед". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение, как к стенке», — сказала она.

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      Марина Совина
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