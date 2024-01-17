Мать военной ВСУ пожаловалась на плохое отношение к ней властей Украины

Мать военной ВСУ: власти Украины относятся к родным погибших, как к стенке

Власти Украины часто игнорируют проблемы родных погибших бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). На плохое отношение пожаловалась мать украинской военной, передает РИА Новости.

«Что-то получила. Получила много "вслед". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение, как к стенке», — сказала она.

Женщина добавила, что власти относятся к пропаже солдат без вести как к личной проблеме семьи. «Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится», — посетовала она.

Ранее стало известно, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими солдатами. Представитель оперативных служб объяснил, что это вызвано большими потерями на купянском направлении.