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06:10, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о переполненных солдатами ВСУ больницах Харькова

Оперативные службы: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими солдатами, пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

По его словам, это вызвано большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. «В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — подчеркнул истоник.

В декабре стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что 159 тысяч военнослужащих Украина лишилась со старта своего контрнаступления, начавшегося 4 июня.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ растратили свои боевые резервы, пытаясь доказать хозяину результаты.

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      Марина Совина
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