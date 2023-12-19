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13:43, 19 декабря 2023Россия

Путин заявил о растраченных резервах ВСУ

Президент России Путин заявил о растраченных резервах ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны о растраченных резервах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По данным главы государства, украинская армия также несет значительные потери.

«Противник растратил резервы, пытаясь доказать хозяину результаты», — отметил Путин.

Как утверждает президент, российские войска сейчас владеют инициативой на поле боя. Он подчеркнул, что Россия продолжит спецоперацию.

Российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно», поделился глава государства.

В начале расширенного заседания Путин поблагодарил всех российских военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей. Президент также высказался о беспрецедентной поддержке бойцов СВО россиянами.

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      Анна Щербакова
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