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13:36, 31 января 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о страхе и беспомощности перед российскими танками

BI: боец ВСУ пожаловался на страх и беспомощность перед российскими танками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские танки стали самым неприятным оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О страхе и беспомощности перед их работой рассказал украинский солдат в интервью Business Insider (BI).

«Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — сообщил боец.

Также солдаты ВСУ пожаловались на недостаток боеприпасов. При этом, по их словам, российские военные имеют доступ к любым видам вооружений.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Украине не хватает вооружения в связи с задержкой помощи от стран Запада. Отмечается, что ВСУ «почувствуют отсутствие помощи» Вашингтона, даже если к концу весны поступит помощь от Евросоюза.

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      Алевтина Запольская
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