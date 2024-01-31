На Западе признали плачевное положение ВСУ без помощи США

Bloomberg: ВСУ ощутят отсутствие поддержки США даже при поступлении помощи от ЕС

Украине не хватает вооружения в связи с задержкой помощи от стран Запада. Как передает Bloomberg, даже при условии одобрения артиллерийских боеприпасов со стороны Евросоюза, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощутят отсутствие помощи США.

Издание со ссылкой на западных дипломатов сообщает, что ВСУ «почувствуют отсутствие помощи» Вашингтона даже если помощь ЕС поступит к концу весны. При этом отмечается, что на Украине уже зафиксирована нехватка артиллерийских снарядов и ракет противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для перехода к стратегии «активной обороны».

По заверению европейских политиков, ЕС в марте предоставит ВСУ 600 тысяч патронов вместо обещанного ранее миллиона единиц боеприпасов.

Ранее генерал ВСУ заявил о попытке украинских военных вернуть себе инициативу на фронте с помощью так называемой тактики «активной обороны».