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10:02, 31 января 2024Мир

В ЕС признали невозможность предоставить миллион боеприпасов Украине

Bloomberg: ЕС сможет предоставить Киеву лишь около 600 тысяч снарядов к марту

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейский союз (ЕС) предоставит Украине лишь 600 тысяч боеприпасов вместо обещанного к марту миллиона патронов. Об этом сообщает Bloomberg.

Невозможность отправить Киеву обещанную помощь признали в ходе встречи министров обороны ЕС в Брюсселе. «Союзники Украины изо всех сил пытаются доставить как средства, так и боеприпасы, в которых (...) страна остро нуждается для поддержания своей военной кампании», — говорится в публикации.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, чтобы приблизиться к этой цели, европейские чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обещания, такие как увеличение количества снарядов и финансирование.

Ранее лидеры Евросоюза пообещали Украине продолжать оказывать стране военную поддержку. Кроме того, Европейский совет подтвердил острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет Вооруженным силам Украины.

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      Дарья Балацкая
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