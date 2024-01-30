Reuters: лидеры ЕС пообещают Украине продолжить оказывать военную поддержку

Лидеры Европейского союза (ЕС) пообещают Украине продолжить оказывать военную поддержку в ходе будущего саммита. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученный проект текста об итогах встречи.

«Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет», — отмечается в материале издания.

Кроме того, уточняется что лидеры сообщества заявят о готовности продолжать «своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку».

Ранее стало известно, что страны ЕС согласуют новые правила поставки вооружений Украине в целях ее быстроты и долгосрочности в будущем. Согласно проекту реформирования оружейного фонда ЕС, предполагается введение более жестких правил возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства.