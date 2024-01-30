В ЕС согласуют правила для нового фонда помощи Украине

Euractiv: новые правила поставок вооружения на Украину сделают их долгосрочнее

Страны европейского союза (ЕС) согласуют новые правила поставки вооружений Украине, которые сделают помощь ЕС более быстрой и долгосрочной. Об этом сообщает Euractiv.

Издание ознакомилось с содержанием внутренней записки, которая является продолжением предыдущего неофициального документа о реформированном оружейном фонде ЕС для Украины. Согласно ее содержанию, ЕС планирует ввести более строгие правила возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства, а также ввести способ обхода права вето. Уточняется, что послы стран Евросоюза обсудят его в среду, 31 января, окончательное подписание проекта запланировано на четверг, 1 февраля.

«[Проект] будет стремиться максимизировать добавленную стоимость ЕС в плане предоставления большей и лучшей оперативной поддержки Украине, дополняя двусторонние усилия», — говорится в публикации.

Согласно предложенной схеме, ВСУ будут финансировать совместно закупленную европейскую оборонную технику, как этого требовала Франция, и программу «обучения и оснащения» для украинских вооруженных сил в рамках учебной миссии ЕС для Украины (EUMAM).

Кроме того, по новым правилам, чтобы избежать вето, «воздержавшееся государство-член вместо этого внесет соответствующий финансовый вклад в другую меру помощи в поддержку других партнеров». Таким образом, Венгрия, отказывающаяся финансировать Украину, вместо этого будет вынуждена направить свой вклад в другую страну, нуждающуюся в помощи.

Ранее Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины. Проект предусматривает возврат более 20 миллиардов евро странам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи Киеву.