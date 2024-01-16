Командование ВСУ сообщило о переходе к активной обороне

Командующий ВСУ Сырский сообщил о переходе к активной обороне на востоке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к активной обороне в боевых действиях на востоке. О переходе к оборонительным действиям рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Reuters.

По словам генерала, активная оборона предполагает удержание противника в напряжении, а также поиск возможности для нанесения удара в попытке вернуть себе инициативу.

Сырский отметил, что Российская и украинская армии проводят менее интенсивные действия, чтобы сохранить боеприпасы и личный состав.

«Наступления на уровне батальона — большая редкость», — сказал он, отметив, что к большим изменениям на поле боя привело использование дронов.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посетовал, что Европейский союз (ЕС) поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. Он назвал обещания Европы «лакмусовой бумагой готовности национальных западных экономик к военным вызовам».