Глава СНБО Данилов: ЕС поставил ВСУ лишь 300 тысяч из обещанного 1 млн снарядов

Европейский союз (ЕС) поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. Обеспокоенность этим выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава СНБО уточнил, что из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) только 300 тысяч боеприпасов. По его словам, ситуация с подобными обещаниями является «лакмусовой бумагой готовности национальных западных экономик к военным вызовам», а результаты такого теста «максимально тревожные».

Данилов также выразил мнение, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств. «Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением», — заявил он.